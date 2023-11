Saeima groza Aizsargjoslu likumu, lai atvieglotu ēku pārbūvi kāpu aizsargjoslā

Tāpat, lai nodrošinātu antropogēnajai slodzei un cilvēku blīvumam atbilstošu sabiedrības piekļuvi jūrai, likums nosaka, ka pilsētās un ciemos jābūt vismaz diviem gājēju ceļiem uz vienu kilometru, bet ārpus pilsētām un ciemiem gājēju ceļi nedrīkst atrasties tālāk par vienu kilometru cits no cita, izņemot gadījumu, kad to nav iespējams nodrošināt dabas apstākļu dēļ. Savukārt, lai mazinātu administratīvo slogu, likums noteiks, ka, ierīkojot mežā ne vairāk kā divu metru platu gājēju ceļus ar mīksto segumu vai koka dēļiem, to platību neatmežo, kā arī par šādu ceļu izbūvi nav nepieciešams veikt ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu.