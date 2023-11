NOSKATIES ⟩ "Pēc šeit nodzīvota gada priecājos, ka to izdarījām." Ukraiņi, kuri no Maskavas pārcēlās uz Rīgu

"Sākumā dzīvoju ilūzijā, ka mēs varētu kaut ko mainīt no iekšienes. Esot tur, iziesim ielās, visus izglābsim, visu apturēsim, mēs taču esam šeit. Viņš taču ir šeit, Kremlī. Gan jau mēs kaut kā varam to visu apturēt. Bet tā bija ilūzija. Mēs atnācām uz protestiem, bet tur bija ļoti maz cilvēku, un bija skaidrs, ka neko no iekšienes neapturēsi, nav ar ko.