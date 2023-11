Ārlietu ministre savās kāzās (2018) dejo valsi ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu pēc Krimas okupācijas. Valsts turpina maksāt miljardus par krievu gāzes piegādēm, un aizvien populārāka kļūst politiskā partija, kas neslēpj savas simpātijas Krievijai. Vai ir tā, kā raksta The Economist, ka Austrija ir pārvērtusies par Kremlim “noderīgo idiotu“?

Kopš Ukrainas kara sākuma austrieši tomēr ietiepīgi turpina importēt no Krievijas dabas gāzi un ir par savu pirkumu Putinam samaksājuši apmēram 8 miljardus eiro. Savukārt krieviem Austrija jau sen ir ļoti izdevīga valsts visu veidu investīcijām. Proti – otrā lielākā Krievijas investīciju teritorija aiz Vācijas. 2/3 no visiem tiem austriešu uzņēmumiem, kuri investējuši Krievijā un turpina ar to sadarboties arī tagad, plāno palikt Krievijā un tirgoties tālāk arī tagad.