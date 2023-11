Noskaties ⟩ Eksperiments: vai auto plūsmu iespējams novirzīt no Rīgas centra?

Vienlaikus eksperts norāda, ka viennozīmīgi uzskatīt, ka Rīgas apvedceļa izmantošana ir neekonomiska un ilga, arī nebūtu pareizi. "Viss būs atkarīgs no tā, kas notiek pilsētas centrā. Ja mēs šo eksperimentu veiktu, piemēram, piektdienas pēcpusdienā, it sevišķi pirmssvētku laikā, tad, iespējams, pa Rīgas apvedceļu braucošais automobilis uzvarētu. Jo brīdī, kad visa pilsēta dodas ārā uz laukiem, ciemos, pie radiem, situācija krasi mainītos.

Gan Brīvības iela, gan Lubānas iela, gan Juglas iela tiktu daudz vairāk noslogotas. Un mēs zinām, ja notiek ceļu satiksmes negadījums kaut kur Dreiliņu apļa rajonā, iekšējais apvedceļš tiek bloķēts, tas vairs nestrādā, un tad mums ir jānovirzās uz to pašu Rīgas apvedceļu vai jāizmanto pilsētas iekšējās ielas.

Tāpēc, manuprāt, ļoti svarīgi būtu izmantot navigācijas programmas, kurās varam prognozēt notikumu gaitu un savlaicīgi iegūt informāciju par ceļu satiksmes negadījumiem vai aktīviem būvdarbiem. Piemēram, mans ikdienas maršruts bieži vien ved no Salaspils uz Ķīpsalu, tad nu bieži nākas izmantot Maskavas ielu. Ja normālā laikā es varu iekļauties apmēram 35 minūtēs, tad šobrīd, kad tiek veikti remonti, man vajadzīga apmēram stunda, kad uzsnieg sniegs – pusotra. Tā ir būtiska atšķirība, un, protams, pēc savas kabatas jūtu arī ievērojami lielāku degvielas patēriņu," atklāj Oskars Irbītis.

Apdrošināšanas sabiedrības BALTA atlīdzību pieteikumu statistika rāda, ka iespēja iekļūt ceļu satiksmes negadījumā laika posmā no plkst. 8.00 līdz 9.00 ir apmēram divas reizes lielāka, nekā braucot laika posmā no plkst. 7.00 līdz 8.00, un 20 reižu lielāka, nekā braucot laika posmā no plkst. 6.00. līdz 7.00. Ceļu satiksmes negadījumi notiek proporcionāli satiksmes intensitātei. Vislielākās atlīdzību summas tiek izmaksātas par sadursmēm ar citiem transportlīdzekļiem, 2023. gadā līdz šim brīdim tie jau ir 6,7 miljoni eiro, vidējai izmaksai par auto remontu pārsniedzot 1500 eiro.