Aptauja: Četras piektdaļas Latvijas iedzīvotāju depozīta sistēmu izmanto regulāri

Tāpat 68% respondentu pauduši, ka tukšo taru izvēlas nodot līdztekus ar veikala apmeklējumu, bet 22% izvēlas uzkrāt lielāku iepakojumu apjomu un tikai tad to vest uz depozīta punktu.

DIO aptauja internetā veikta sadarbībā ar aģentūru "Mozokot" šā gada oktobrī. Pētījuma bāze aizgūta no "Norstat Latvija". Aptaujā piedalījās 1002 iedzīvotāji vecumā no 18 līdz 74 gadiem.

Kompānija reģistrēta 2020.gadā, un tās pamatkapitāls ir 124 500 eiro. Kompānijas īpašnieki ir SIA "Alus un dzērienu iepakojuma savienība" (18,07%), SIA "Coca-Cola HBC Latvia" (18,07%), SIA "Cido grupa" (12,05%), AS "Cēsu alus" (12,05%), AS "PET Baltija" (12,05%), AS "Aldaris" (12,05%), Latvijas Mazumtirgotāju biedrība (9,64%) un Latvijas Alus darītāju savienība (6,02%).