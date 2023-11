Kā atrast labāko automašīnu sev? Izmanto drošu špikeri

Šādi apbalvojumi visai precīzi un skaidri nosaka segmentus, kuros, pēc speciālistu domām, konkrētajam transportlīdzeklim ir vislielākās priekšrocības. Britu eksperti par Kona stiprajām pusēm atzina dinamisko dizainu, modernās tehnoloģijas, plašo salonu un bagāžnieku, kā arī lielisko vadāmību. Tāpat tika izcelts elektrificētās piedziņas klāsts – no pilnībā elektriskās versijas līdz tradicionālajiem "plug-in" hibrīdiem.

"Lai arī auto industrija straujiem soļiem virzās elektroauto virzienā, ne visi ir gatavi pāriet uz pilnībā elektrisku automašīnu, turklāt daļai braucēju ikdienā šādi auto gluži vienkārši nav piemēroti. Ir labi, ka šis krosovers tiek piedāvāts arī hibrīda versijā. To nevajag uzlādēt, un ikdienā tas ir viegli lietojams. Piemēram, man pašam nav savas uzlādes stacijas un tuvākais publiskais punkts ir aptuveni kilometra attālumā. It kā attālums nav liels, taču stacija nereti ir aizņemta, tāpēc šeit runa ir ne tikai par pircēju iespējām un vēlmēm, bet arī par infrastruktūru. Gribu arī uzsvērt, ka ar valsts atbalstu elektriskā Kona pieejama jau no aptuveni 35 500 eiro, kas ir ļoti konkurētspējīga cena. Tas ir gandrīz tikpat, cik maksā hibrīds. Šis ir rets gadījums, jo parasti starp hibrīdu un elektrisko versiju ir ievērojama cenas starpība, taču ne šoreiz," skaidro Toms.