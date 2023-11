Nacionālā apvienība rosina uz laiku dubultot plānoto banku virspeļņas nodokli

"Šajos apstākļos ir jānodrošina samērīgums un līdzsvars starp finanšu nozares peļņu un sabiedrības interesēm. To var izdarīt, valstij atgūstot daļu no banku virspeļņas un novirzot to atpakaļ sabiedrības un tautsaimniecības vajadzību segšanai. Šobrīd valdības plāni šajā jautājumā ir visai kūtri," pauž Butāns.