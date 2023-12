Krāpnieki visbiežāk uzdodas par banku, policijas, pasta un citu iestāžu darbiniekiem, brīdina "Citadele"

Arī uzdošanās par bankas darbiniekiem esot viena no populārākajām krāpnieku darba metode. To dara gan telefonsarunās, gan īsziņās, gan veidojot viltus mājaslapas un interneta reklāmas, kas vizuāli ir līdzīgas banku izmantotajiem komunikācijas materiāliem. Uzdodoties par bankas darbiniekiem, krāpnieki visbiežāk informē, ka ar kontu notiek krāpnieciskas darbības un steidzami nepieciešams novērst situāciju, aicinot personu atklāt pieejas datus. Viena no jaunākajām tendencēm bankas "Citadele" pieredzē ir gadījumi, kad krāpnieki, uzdodoties par darba devējiem, aicina atvērt bankas kontu un tikai tad dalīties ar datiem.