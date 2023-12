Rosina grozījumus, kas atvieglos atbalsta turpināšanu bērniem ar invaliditāti pēc pilngadības sasniegšanas

TM skaidro, ka pārejas posms no bērna ar smagu invaliditāti uz pilngadīgu personu ar invaliditāti iesaistītajām personām ir ne vien emocionāli grūts, bet arī praktiski un tiesiski sarežģīts. Līdz ar to būtu jārod risinājums, kā šajā posmā samazināt administratīvo slogu ģimenēm, vienlaikus nodrošinot adekvātu sociālo nodrošinājumu gan konkrētajai personai, gan ģimenei, lai pēc iespējas nerastos pārrāvums laika periodā no pilngadības līdz attiecīga sociāla nodrošinājuma saņemšanas.