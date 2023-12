Noskaties ⟩ Policijas un CSDD reidos atklājas skarbā realitāte par šoferu gatavību ziemai

Līdz 1. decembrim spēkratiem bija atļauts pārvietoties ar vasaras riepām, kuru protektora dziļums nav mazāks par 1,6 milimetriem. No 27. novembra līdz 1. decembrim ceļu satiksmes drošības direkcija pārbaudīja 1979 automašīnas, no kurām 26 bija ar vasaras riepām, 59 protektora dziļums bija zem trim milimetriem, 89 tas bija starp trim un četriem milimetriem un 152 diviem spēkratiem tie bija četri līdz pieci milimetri. Līdz ar to apmierinošs riepu protektora dziļums konstatēts 1653 vadītājiem.