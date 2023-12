Saeima atbalsta LTV un Latvijas Radio apvienošanu, kas varētu notikt 2025.gadā

SEPLP sagatavotā likumprojekta anotācijā minēts, ka līdz apvienošanai 2024. un 2025.gada laikā nepieciešams veikt virkni darbību reorganizācijas procesa īstenošanai, kam nepieciešami 384 437 eiro, no tiem 301 412 eiro 2024.gadā, bet 83 025 eiro 2025.gadā.

Likumā tiks noteikts, ka līdz 2024.gada 31.decembrim SEPLP veiks nepieciešamās darbības, lai apvienošanās ceļā reorganizētu Latvijas Radio un LTV, nodibinot valsts sabiedrību ar ierobežotu atbildību (VSIA) "Latvijas Sabiedriskais medijs" un ierakstot to komercreģistrā no 2025.gada 1.janvāra. Savukārt Latvijas Radio un LTV kā VSIA tiks izslēgtas no komercreģistra.