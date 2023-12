“Redzēju, ka viņa sāk sekot meitenei, kurai bija maza, melna mugursoma. Es viņas uzreiz atpazinu, jo biju redzējusi viņas fotogrāfijās. Tad es pagāju viņām garām un sapratu, ka vajag viņas nofotogrāfēt,” sacīja Alīna. Kabatzagles, to pamanot, novērsās no potenciālā upura un metās virsū Alīnai. Vēl šodien Alīnai zem acs redzams neliels zilums un notikušo viņa atminas ar bailēm.

Kabatzaglēm ir izstrādāta sava shēma kā viņas darbojas. Kamēr divas sievietes aplenc upuri no sāniem , trešā atver lietussargu un izmanto to kā aizsegu, lai notiekošo nevarētu pamanīt no mugurpuses.