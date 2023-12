Pirms nedēļas 100 gadu vecumā viņsaulē aizgāja ietekmīgais amerikāņu diplomāts un politiķis Henrijs Kisindžers. Viens no pazīstamākajiem Vašingtonas ārlietu ministriem aizvadītajā gadsimtā. Kādi bija viņa sasniegumi?

It kā panācis Vjetnamas kara posta pārtraukšanu un šī iemesla dēļ kļuvis ļoti populārs tautiešu vidū. It kā veidojis attiecības ar krieviem un ķīniešiem. Tai pašā laikā viņam bija raksturīga arī virkne nelāgu īpašību, kas izraisīja laikabiedru nepatiku. Proti – vēlme atbalstīt diktatorus, apspiedējus un varmākas, ja no šāda darījuma bija iespējams iegūt konkrētu, īslaicīgu labumu. Rezultātā tika pieņemti ļoti nelāgi, pat kaitīgi lēmumi, atbalstīti necienīgi cilvēki un izraisītas postošas sekas.