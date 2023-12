Ceļošana ir kļuvusi par vienu no populārākajiem atvaļinājuma pavadīšanas veidiem. Tūrisma braucieni tiek plānoti jau laicīgi, rūpīgi izvēlēti galamērķi un cītīgi krāta nauda visa gada garumā. Ir pat profesionāli ceļotāji, kuri kā produktu piedāvā dienasgrāmatas no saviem piedzīvojumiem video/foto/blogu formātā. Un ir cilvēki, kuriem ceļošana ir kļuvusi par dzīvesveidu. Tā saucamie digitālie klaiņotāji iztiku pelna ar attālinātu darbu, tādēļ nav piesaistīti nevienai pilsētai, valstij vai pat kontinentam un var atļauties doties, kur vien ienāk prātā. Lai kurai no šīm grupām tu piederētu, TVNET+ tev sagatavojis TOP5 ar valstīm, uz kurām ceļojumu 2024. gadā labāk neieplānot.