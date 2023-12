Stradiņa slimnīcas jauno korpusu varētu pabeigt nākamā gada beigās

Savukārt, vaicāts, vai slimnīca ir guvusi pārliecību, ka jaunās ēkas pagrabstāvs ir atbrīvots no pelējuma sporu klātbūtnes, Vidzis informēja, ka valsts zinātniskā institūta "BIOR" laboratorijas un Rīgas Stradiņa universitātes pārstāvji nedēļas sākumā bija noņēmuši poraino virsmu paraugus gan no rīģipša, gan no caurulēm, taču rezultāti, iespējams, varētu būt nākamās nedēļas laikā.