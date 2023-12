Notikušā aculiecinieks apgalvo, ka gājēju ietve šajā vietā Avotu ielas malā šoziem vēl ne reizi neesot attīrīta no sniega. To pašu varot teikt arī par ēkas jumtu. Gājēju ceļš ir kā karalauks – viss vienos ledus klučos. Viens no ledus gabaliem nokritis uz gājēju ietves, bet otrs – uz ceļa braucamās daļas.