NOSKATIES ⟩ Stradiņa slimnīcā ar egles rotājumiem godina orgānu donorus

Pieminot cilvēkus, kuri dāvājuši citiem dzīvību, kļūdami par orgānu donoriem, Stradiņa slimnīcas ārsti eglē iekāra 28 sirsniņas. Katra no tām veltīta kādam orgānu donoram. Šogad Latvijā bijuši 28 orgānu donori. No tiem 25 bija miruši cilvēki, bet trīs ir dzīvi, kuri saviem tuviniekiem ziedoja nieri. Šogad pārstādītas trīs sirdis, viena no tām – bērnam. Jauno tradīciju plānots turpināt katru gadu, lai mediķi un pacienti Ziemassvētku laikā šādi var pateikties par nenovērtējamo dzīvības dāvanu.