Mediju padomē izskatītas sūdzības par pārspīlētu fatālismu virsrakstos un filmēšanu privātīpašumā bez īpašnieka ziņas

Ētikas padome izvērtējusi virsraksta atbilstību rakstam un vērtējusi arī tā sensacionalizāciju. LMĒP secināja, ka šis bija viens no vairākiem rakstiem sērijā ar sociāli atbildīgu mērķi - pievērst uzmanību alkoholisma problēmai Latvijā, skatot šo problēmu no dažādiem aspektiem. Konkrētajā rakstā problēma apskatīta no vēsturiskā aspekta. Ētikas padome secināja, ka virsraksts izriet no raksta kopējā satura un nav uzskatāms par sensacionalizējošu.