Visā Latvijā jāsāk bioloģisko atkritumu dalītā vākšana

Atkritumu apsaimniekošanas reģionā, kurā ietilpst Rīga un vairākas Pierīgas pašvaldības, bioloģiskie atkritumi bija jāsāk dalīti vākt jau no 2022.gada 1.janvāra.

Patlaban maksu par dalīti savākto bioloģisko atkritumu apsaimniekošanu pašvaldība nosaka 80% apmērā no nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas, savukārt no 1.janvāra tā būs 60% no nešķirotu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas.