Tāpat jāstiprina austrumu robeža arī no militārās infrastruktūras viedokļa, jo žogs pats par sevi no nopietna militārā apdraudējuma nepasargās. Žogs paredzēts, lai novērstu hibrīdapdraudējumu. Viens no šā gada uzdevumiem, pēc prezidenta teiktā, ir sākt austrumu robežas nostiprināšanu arī no militārās infrastruktūras viedokļa.