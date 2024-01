Vilces pagastā vilki uzbrukuši mājdzīvniekiem

Vilks Latvijā ir medījama suga, taču to drīkst medīt stingri noteiktos apjomos, uzsver Medību koordinācijas komisijas priekšsēdētājs Ingus Zālītis. Pamatojoties uz medījamo dzīvnieku populācijas stāvokļa novērtēšanas datiem, Valsts meža dienests katru gadu nosaka pieļaujamo vilku nomedīšanas limitu medību platībās. Iepriekšējā medību sezonā pieļaujamais apjoms tika palielināts no 280 līdz 300 dzīvniekiem, bet atļautais vilku skaits nomedīts jau pirms noteiktā vilku medību termiņa beigām.

Līdz brīdim, kad situācijai tiks rasts risinājums, Jelgavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus pieskatīt savus mājdzīvniekus un mājlopus, savukārt mednieku kolektīvi aicināti veikt intensīvāku medību procesu, lai traucētu vilkus, palīdzētu uzturēt plēsēju dabiskās bailes no cilvēka un mazinātu to koncentrēšanos kādā no teritorijām.