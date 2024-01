Kā izvēlēties tavām vajadzībām atbilstošāko elektroauto?

Automašīnu tirgus ir piesātināts ar elektroauto dažādu cenu kategorijās, savukārt, ja ir interese iegādāties auto, kas aprīkots ar vairāk nekā piecām sēdvietām, tad piedāvājuma klāsts ir limitēts. "Eleport" eksperti novērojuši, ka attiecībā uz šādiem braucamrīkiem, izvēle ir visai maza – to piedāvā "Mercedes-Benz EQB", "Opel Vivaro e-Combi", "Peugoet e-Rifter" un vēl daži citi modeļi.

Lai gan elektroauto iegādei ir vairāki ieguvumi, nereti tieši automašīnas iegādes izmaksas ir viens no faktoriem, kas bremzē pāreju no iekšdedzes dzinēja auto uz elektroauto. Ņemot vērā, ka jauni modeļi ir visai dārgi, arvien vairāk uzmanības tiek pievērst lietoto elektroauto tirgum. "Eleport" novērojumi liecina, ka pagaidām lietoto elektroauto tirgus Latvijā vēl nav pietiekami nobriedis, lai gan tas pamazām attīstās un tajā nu jau atrodamas arī automašīnas cenu kategorijā – līdz 5000 eiro. Plašāku lietoto elektroauto piedāvājumu ieteicams meklēt to valstu tirgos, kur elektroauto skaits bijis vēsturiski lielāks, piemēram, Norvēģijā vai Vācijā.