Noskaties ⟩ Taksometra vadītājs neapmierināts par "Bolt" iekasēto komisiju

Vēl pērnā gada pirmajā pusē taksometru firmas, izmantojot "Bolt" lietotni, lieluzņēmumam no izpildītajiem braucieniem Rīgā (citās pilsētās Latvijā komisijas esot mazākas) atvēlēja 24,2% no ikmēneša ieņēmumiem. Tagad tie ir 30,3% - ja Gunārs mēnesī nopelna 900 eiro, tad aptuveni trešā daļa jeb 300 eiro iepeld "Bolt" kontā. Gadumijā gan uzņēmums esot īslaicīgi atkāpies no, šoferaprāt, drakoniskajiem nosacījumiem.