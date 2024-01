Irākas premjers apņēmies izbeigt ASV koalīcijas klātbūtni valstī

ASV apgalvo, ka drona trieciens, kurā ceturtdien tika nogalināts Irākas bruņotajos spēkos integrētā grupējuma "Harakat an Nudžaba" komandieris, bijis pašaizsardzības solis, savukārt Irākas valdība to raksturojusi kā "klaju agresiju" no ASV vadītās koalīcijas puses.