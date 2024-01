Burovs ministrijai prasīs informāciju par Garkalnes sadali

Ja no VARAM būs saņemta nepieciešamā informācija, tad Valsts pārvaldes komisija nākamnedēļ varētu skatīt situāciju ar Garkalnes sadalīšanas procesu.

Vaicāts par citu tēmu - VARAM sagatavoto likumprojektu par Varakļānu un Madonas novada apvienošanu - un, vai tam būs atbalsts no deputātiem, kuri Saeimā ievēlēti no Latgales vēlēšanu apgabala, Burovs pastāstīja, ka ar Valsts pārvaldes komisijas Administratīvi teritoriālās reformas rezultātu izvērtēšanas apakškomisijas priekšsēdētāju Valdi Maslovski (ZZS), kurš ievēlēts no Latgales, pārrunājis, ka šis jautājums sākotnēji noteikti būs jāskata apakškomisijā.