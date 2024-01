Desmit reizes apkārt pasaulei – līdzšinējais rezultāts staigāšanas izaicinājumā “Miljoni soļu Latvijai”

Starp 10 aktīvākajiem soļotājiem pirmajā nedēļā trīs dalībnieki bijuši no Ogres, divi dalībnieki no Bauskas novada, Jelgavas valstspilsētas, Tukuma novada, Mārupes, Madonas un Ķekavas novada. Rekordists pēc pirmās nedēļas izaicinājuma ir pārstāvis no Bauskas novada, sakrājot 385 984 soļus jeb nedēļā nostaigājot aptuveni 280 km.