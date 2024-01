Ekonomikas ministrs: Aizliegums no Krievijas importēt graudus jānosaka ES līmenī

Viņa norādīja, ka 2023.gadā caur Latvijas robežkontroles punktiem no Krievijas Eiropas Savienībā (ES) ievestas vairāk nekā 535 000 tonnu graudaugu produktu, tostarp 122 000 tonnu ievests decembrī. Tādējādi no Krievijas ievestais graudaugu produktu apjoms ir par teju 200 000 tonnu lielāks nekā gadu iepriekš, kad no Krievijas ES tika ievestas 337 000 tonnu graudaugu produktu.