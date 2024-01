Mātes piena banka aicina pieteikties jaunas donores

Lai kontrolētu apstākļus, kādos piens tiek transportēts, BKUS uzņemas piena ziedojuma pārvešanu no donores mājām. Šobrīd iespējas ļauj to darīt tikai 20 km rādiusā no Mātes piena bankas atrašanās vietas Vienības gatvē 45.