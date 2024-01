„Sakarā ar to, ka huti beidzot ir reāli bombardēti, viņiem ir radies loģisks naids turpināt šo eskalāciju. Viņi nebeigs šaut uz kuģiem, bombardēt tos ar droniem,“ uzskata Tuvējo austrumu eksperts Arons Lunds. Viņam šķiet, ka šāda bombardēšanas prakse neatturēs hutus no terorisma. Pēc viņa domām visi bruņotie konflikti šajā zonā pašlaik ir „uzmundrināti reālai karošanai“. Liesmas var aizdegties un šis reģions ir atbildējis uz Putina aicinājumu – „karot ar degsmi“. „Uz āru“ jeb ANO Krievija spēlē „miera balodi“ un pieprasa īpašu apspriedi Jemenas krīzes atrisināšanai, lai gan no balsojuma (kas nosoda hutus) nepiedalījās (kopā ar Ķīnu, Alžīriju un Mozambiku).