Domā par personīgā auto iegādi? Vispirms jānobrauc 15 000 km gadā

"Pēdējo gadu laikā mobilitātes nozare ir būtiski mainījusies, un līdztekus automašīnām iedzīvotājiem tagad ir pieejami arī dažādi citi pārvietošanās veidi, ko Latvijā aktīvi izmanto kā iedzīvotāji, tā arī ārzemju viesi - piemēram, auto koplietošanas pakalpojumu "Bolt Drive", kopbraukšanu jeb braucienus "Bolt" platformā ar partneršoferiem un elektroskrejriteņu nomu. Lai gan automašīnas joprojām būs nepieciešamas un tik drīz no mūsu ikdienas neizzudīs, šis pētījums liecina, ka daudziem iedzīvotājiem, jo īpaši pilsētniekiem, atteikšanās no personīgo automašīnu izmantošanas var būt ievērojams finansiāls ieguvums, tostarp arī labvēlīgi ietekmējot apkārtējo vidi un dzīves kvalitāti," secina Kristīne Bezerra-Kjerulfa, "Bolt" vadītāja Latvijā.

Šī brīža prognozes liecina, ka līdz 2030. gadam transporta koplietošanas īpatsvars pieaugs no 3 % līdz 7 %, un tiek lēsts, ka šī tirgus kopējais apjoms visā pasaulē sasniegs teju 370 miljardus ASV dolāru. Transporta koplietošanas attīstība un popularizēšana pilsētām visā pasaulē jau šodien var palīdzēt uzlabot pilsētvidi, padarot to patīkamāku, sakārtotāku un videi un iedzīvotājiem draudzīgāku, vienlaikus sniedzot arī ekonomiskos ieguvumus no to veicināšanas.