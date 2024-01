Un runa, protams ir par “krievijas” graudiem. Pēdiņās tāpēc, ka būsim reāli – mēs visi lieliski zinām, ka tie ir graudi, kurus okupantu valsts izzagusi no Ukrainas okupētajām teritorijām. Tie ir vārda tiešā nozīmē asins graudi. Mēs to zinām, viņi to zina, Eiropas Savienība to zina, bet no valsts amatpersonām biežāk izskan tādi gļēvi “iespējams”, “varbūt” vai “mēs nevaram droši apgalvot”.