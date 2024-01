Duda ar pārmetumiem vēršas pie Tuska valdības

Duda vairākkārt paudis iebildumus pret Tuska valdības politiku. Runājot par Kamiņski un Vasiku, Duda aicināja Bodnaru īstenot prezidenta apžēlošanu un atbrīvot viņus no apcietinājuma. Turklāt, pēc prezidenta domām, viņiem būtu jāatgūst arī deputātu vietas parlamentā.

Duda to nosauca par "fundamentālu un humānu jautājumu, pieklājības jautājumu, bet galvenokārt par tiesiskuma un sociālās kārtības jautājumu".

Polijas jaunās valdības kultūras ministrs Bartlomejs Senkevičs pagājušajā mēnesī atcēla sabiedrisko mediju vadību, kuru, kā apgalvo valdība, kontrolēja PiS, un aizstāja to ar jaunu. Valdība atsaucās uz nepieciešamību "depolitizēt" sabiedriskos medijus, kas esot kļuvuši par PiS valdības propagandas instrumentu. Tas izraisīja pretestību no PiS un Duda puses, kuri bija sašutuši par to, ka vadības maiņa tika veikta, pamatojoties uz komercsabiedrību kodeksu, nevis pieņemta ar parastu likumprojektu.