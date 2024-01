Kopš teroristiskās organizācijas "Hamās" 7.oktobrī sarīkotā slaktiņa Izraēla veic militāru operāciju blīvi apdzīvotajā Gazas joslā, kas starptautiski kritizēta par smagajiem palestīniešu civiliedzīvotāju upuriem. Tikmēr Izraēlā pieaug iekšpolitiskais spiediens uz Benjamina Netanjahu valdību – aizritējušas vairāk nekā simt dienas, taču 136 gūstekņi, ko "Hamās" nolaupīja no Izraēlas teritorijas, joprojām atrodas gūstā Gazas joslā. Gūstekņu tuvinieki portālam TVNET stāsta, ka ķīlnieku ģimenēm patlaban galvenā prioritāte ir drīza Izraēlas un "Hamās" vienošanās par gūstekņu – tai skaitā divu mazu bērnu – atbrīvošanu.

Izraēla uzskata, ka Gazas joslā pašlaik atrodas vēl 136 gūstekņi (saskaņā ar Izraēlas sniegtajām ziņām 28 no tiem varētu būt miruši). To vidū ir 19 sievietes un divi mazi bērni – četrus gadus vecais Ariels Bibass un viņa brālis Kfirs, kuram pagājušonedēļ gūstā apritēja viens gads, kuri kopā ar vecākiem Jardenu un Širi Bibasiem tika nolaupīti no Nirozas kibuca.