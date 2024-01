FOTO ⟩ Drosme būt krāsainam: kā tapa jaunās "Panamera" toņu gammas

Līdztekus sērijveida krāsu piedāvājumam "Porsche" izstrādājis vēl individualizētākas krāsas ar "Paint to Sample" un "Paint to Sample Plus" programmu. Tādējādi galvenā uzmanība tiek pievērsta to klasisko "Porsche" krāsu pieejamībai, kuras klienti iepazinuši jau senākos modeļos. Šobrīd visās modeļu sērijās ir pieejamas vairāk nekā 170 krāsas. "Paint to Sample Plus" nodrošina arī iespēju izveidot pilnīgi individuālas krāsas, pamatojoties uz klienta specifikācijām.