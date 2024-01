Pēc premjeres paustā, ir jāpanāk tāds pats atbalsts politisku diskusiju līmenī un ir atbalsts ES šos jautājumus vispār iekļautu dienaskārtībā, kas ir pozitīvi vērtējams. Siliņa ir uzdevusi Zemkopības ministrijai (ZM), Ekonomikas ministrijai, Satiksmes ministrijai un Finanšu ministrijai veikt maksimāli precīzus aprēķinus, kāda ir šo graudu ietekme uz Latviju, iespējams nošķirot tos no citām lauksaimniecības precēm, lai varētu konkrēti diskutēt par graudiem.

Jau vēstīts, ka, pēc ZM datiem, Latvija ir otrā lielākā Krievijas lauksaimniecības un pārtikas produktu importētāja ES aiz Spānijas. Latvija 2023.gadā no janvāra līdz oktobrim importēja 12% no kopējās ES importa no Krievijas vērtības, ieņemot otro vietu starp ES dalībvalstīm.