Šī brīža laikapstākļos, kad strauji kūst sniegs un uz ceļiem veidojas milzu peļķes, autovadītāji saskaras ar sezonālu problēmu – bedrēm. Domājot par to, kā tās pamanīt un no tām izvairīties vai šķērsot tās ar pēc iespējas mazākiem bojājumiem, "If Apdrošināšana" aicina autovadītājus būt piesardzīgiem.