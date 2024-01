LVC skaidro, kādos apstākļos pastiprināti veidojas bedres

Vienlaikus Limbažu un Cēsu apkārtne pastiprināta bedru veidošanās var būt uz autoceļa Ragana-Limbaži (P9) no Dunduriem līdz Lādezeram, uz autoceļa Kocēni-Limbaži-Tūja (P11) no Iesalkājas līdz Umurgai, uz autoceļa Umurga-Cēsis-Līvi (P14) būvdarbu posmā pie Umurgas un pie Vainižiem, savukārt Madonas apkārtnē uz autoceļa Pļaviņas (Gostiņi)-Madona-Gulbene (P37) no krustojuma ar reģionālo autoceļu Lubāna-Dzelzava (P83) līdz Kaipiem (V447).

Latgalē bedres var veidoties uz valsts autoceļa Jēkabpils-Rēzekne-Ludza-Krievijas robeža (Terehova) (A12) posmā pie Ludzas un pie robežas ar Krieviju, uz autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) autoceļa (A13) pie robežas ar Krieviju, uz Daugavpils šosejas (A6) posmā pie Daugavpils, uz autoceļa Skrudaliena-Kaplava-Krāslava (P69) no Skrudalienas līdz Salienai, uz autoceļa Krāslava-Preiļi-Madona (P62) Aglonas ciematā, uz autoceļa Līvāni-Preiļi (P63) no Rožupes līdz Babinovai, uz autoceļa Viļāni-Preiļi-Špoģi (P58) astoņu kilometru posmā aiz Preiļiem, kā arī uz autoceļa Kārsava-Ludza-Ezernieki (P49) ap trīs kilometru posmā aiz Ludzas.

Tāpat pastiprināta bedru veidošanās var būt Zemgalē uz autoceļa Pļaviņas-Ērgļi (P78) no Pļaviņām līdz Odzienai, uz autoceļa Koknese-Ērģļi (P79) no Kokneses līdz Zemturiem, uz autoceļa Jēkabpils-Lietuvas robeža (P75) posmā Aizkraukles novadā, kā arī uz autoceļa Sloka-Talsi (P128) posmā Tukuma novadā aiz Ķesterciema, bet Kurzemē uz autoceļa Ilmāja-Priekule-Lietuvas robeža (P114) no krustojuma ar autoceļu Ezere-Embūte-Grobiņa līdz Lietuvas robežai, uz autoceļa Grobiņa-Bārta-Rucava (P113) no Grobiņas līdz Bārtai, kā arī uz autoceļa Valdgale-Roja (P126) no Valdemārpils līdz Rojai.