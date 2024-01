KAIFA CENA ⟩ "Bailes no iekļūšanas valsts "sarakstos". Problemātiski narkotiku lietotāji Latvijā

Viņa piebilst, ka nelegālās vielas cietumos ir plaši pieejamas un nav neviena cietuma, kurā nebūtu narkotiku. "Konferencē prezentācijā "The impact of the COVID-19 pandemic on help measurements for drug using detainees in a German prison" kolēģi no Vācijas minēja, ka nav cietumu, kur nav vielu. Publiski teikt, ka cilvēku, ieliekot cietumā, atradinās no narkotikām, ir nepareizi. Tas ir absurdi."