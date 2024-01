"Mums ir jāpanāk, ka Krievijas graudu tirdzniecība tiek apgrūtināta visā ES, vai arī tiek aizliegta, pakļaujot graudus sankcijām, piemērojot tarifus, vai izmantojot citus līdzekļus. Diskusija par to jau ir sākusies. Runājot par to, cik ātri varēs panākt rezultātu, būs pretinieki, kuri iebildīs un teiks, ka Eiropa rāpjas ārā no inflācijas bedres. Būs tie, kas teiks, ka graudu izņemšana no tirgus palielinās cenas,"