"Līdz ar to Ungārija nav bijusi vienīgā valsts, kas no Krievijas puses tiek uzskatīta par pragmatisku ES dalībvalsti. Tas, ko Krievija uzskata par pragmatismu, vienmēr ir bijis izdzīvošanas jautājums mazām valstīm, kuras vienmēr saskārušās ar tiešiem draudiem no Krievijas. Šī pragmatiskā pieeja ļāvusi Krievijai izmantot, piemēram, atsevišķus ES valstu līderus, iesaistot korupcijā, dodot naudu žurnālistiem, lai tie pauž labvēlīgu viedokli par Krieviju, noslēgt vienošanos par atomelektrostaciju (AES) būvniecību Ungārijā, Turcijā un Somijā," sacīja pētnieks, piebilstot, ka Somijas enerģētikas uzņēmums "Fennovoima" 2022.gadā lauza līgumu ar Krievijas valsts uzņēmumu "Rosatom" par AES būvniecību Somijas rietumu piekrastē.