Atsauks kompensāciju avārijas seku likvidēšanai Liepājas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās

Minētie noteikumi paredz, ka līdzekļus valsts pamatbudžeta apropriācijās neparedzētiem izdevumiem katastrofu, dabas stihiju un ugunsgrēku seku novēršanai, to radīto zaudējumu kompensēšanai pašvaldību īpašumā vai valdījumā esošajiem infrastruktūras objektiem var pieprasīt pašvaldība. Savukārt SIA "Liepājas ūdens" 100% apmērā ir Liepājas pilsētas pašvaldībai piederoša kapitālsabiedrība, līdz ar to nav atbalstāma finanšu līdzekļu piešķiršana no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" pašvaldību kapitālsabiedrībām.