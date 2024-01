"Tikpat vienkārši kā izsaukt taksometru!" Kas ir platforma "Motointegrator.lv", kas sevi jaudīgi pieteikusi Latvijā?

"Pēc divu gadu rūpīga darba ar lepnumu varam teikt, ka patlaban platformā ir atrodama lielākā daļa no uzticamākajiem autoservisiem Latvijā – patlaban tie ir 900 servisi, kas pārklāj pilnīgi visu Latvijas teritoriju. "Motointegrator.lv" no citām, līdzīgām platformām atšķiras ar to, ka par tur atrodamajiem autoservisiem ir aplūkojamas arī autorizētu lietotāju atsauksmes, - tādas, kas tiek publicētas pēc apstiprināšanas un reāla autoservisa apmeklējuma," – pauž Ivars Klints, Motointegrator.lv projekta vadītājs Latvijā.