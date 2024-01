“Necieņa pret cilvēkiem, spļāviens sejā.” Tā, raksturojot sabiedriskā transporta organizēšanu Cēsu novadā, saka līgatnietis Gatis - viens no vidēji desmit līgatniešiem, kuri braucot ar vilcienu netiek mājās no darba Siguldā un Rīgā, jo no Līgatnes stacijas autobuss, kuram būtu jānogādā cilvēkus gandrīz 10 kilometrus attālajā Līgatnes pilsētā ar vairāk nekā 1000 iedzīvotājiem, kopš decembra vidus nekursē: līgatnieši var iet kājām kā senos laikos vai arī prom no darba.

Gatis dzimtas mājās Līgatnē jeb, kā to dēvē, Lejaslīgatnē atgriezās pirms vairākiem gadiem, lai rūpētos par mammu. Iekārtojās, atrada darbu Siguldas mācību iestādē. Lai nokļūtu uz darbu, jāceļas 5.30 un jābrauc ar autobusu no Lejaslīgatnes līdz Līgatnes stacijai, tālāk viena pietura ar vilcienu. Vakarā pa to pašu maršrutu mājās. Vilciens Līgatnes stacijā pienāca pēc septiņiem vakarā, un to sagaidīja autobuss, kas cilvēkus cauri mežam aizvizināja līdz Līgatnes pilsētai. Braukāšana pamatīga, bet piecdesmitgadnieks bija pieradis. Turklāt darbs skolas saimniecībā viņam patika un gāja no rokas.