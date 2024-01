Kā ziņots, viens no tagad jau atsauktajiem IeM priekšlikumiem būtu paredzējis, ka par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu no 31 km/h līdz 40 km/h ar mopēdiem, motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem un kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas, piemērotu 80 eiro naudas sodu transportlīdzekļa vadītājam un varētu piemērot arī tiesību izmantošanas aizliegumu uz laiku no viena līdz trim mēnešiem.