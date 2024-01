Rēzeknes pašvaldības budžeta deficīts pārsniedz 2 miljonus eiro

Rēzekne neesot vienīgā pilsēta, kurai ir problēma ar bezdeficīta budžeta plānošanu, uzsver Stecs. Pašvaldību budžetiem paliek milzīga finansiāla slodze bez jebkāda valsts līdzfinansējuma, turklāt ir samazināta dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, valdība nepārskatīja iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu procentuālo sadalījumu pašvaldību labā.

Varētu apspriest četru dienu daba nedēļas ieviešanu, bet tas paredz atalgojuma samazināšanu darbiniekiem par 20%. Ņemot vērā, ka Rēzeknes pašvaldībā jau tāpat darbinieku atalgojums ir viens no zemākajiem reģionā, šādi lēmumi palielina risku, ka sāksies problēmas ar darbiniekiem, un pašvaldība nespēs nodrošināt pakalpojumus pienācīgā apjomā un līmenī, domā Stecs. Pilnīga atteikšanās no atbalsta iedzīvotājiem, tas ir, pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstus sociālo pakalpojumu, sporta, kultūrasun citās jomās, ir pirmais solis uz to, lai rēzeknieši sāktu apsvērt iespēju pārcelties uz citām pašvaldībām.