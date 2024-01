Judins: Nevar no šodienas pozīcijām vainot drošībniekus par Ždanokas neaizturēšanu

Viņš arī atgādina, ka bijušais Rīgas mērs Nils Ušakovs (S) rakstīja atskaites Krievijas vēstniecībai, un toreiz neviens par krimināllietu pat nerunāja, runāja par e-pastu nozagšanu, privātumu un tamlīdzīgi. Laika gaitā standarti un izpratne mainījās. "Es nesaku, ka Ušakovs bija jāsauc pie kriminālatbildības, es gribu atgādināt, ka toreiz uzskatīja "fui, fui, fui, cik tas ir bezgaumīgi!" un pati "Saskaņa" uz to atbildēja, retoriski norādot, ka citi iet uz ASV vēstniecību, kas par to, ka viņi - uz Krievijas, kur problēma? Jautājums ir par to, ka tie bija citi laiki, mēs nevaram tagad no 2024.gada pozīcijām vainot mūsu drošībniekus, ka Ždanoku vēl 1990.gadā vajadzēja ņemt ciet."