Saeima nobalso par bargākiem sodiem par pārkāpumiem ceļu satiksmē

Gadījumos, kad atļautais braukšanas ātrums būs pārsniegts vairāk nekā par 70 km/h, plānots piemērot naudas sodu no 1400 līdz 2000 eiro un atņemt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības no 12 līdz 36 mēnešiem. Tas attieksies uz visiem transportlīdzekļiem, neatkarīgi no to pilnas masas.