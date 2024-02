Automehāniķa profesijas prestižs pēdējo 15 gadu laikā ir audzis, taču vēl ir daudz darāmā, pauž auto nozares pārstāvji un pedagogi

"To, ka profesijas prestižs ir audzis, mēs redzam gan caur "Jauno Automehāniķu" prizmu – piemēram, starptautisko jauno mehāniķu konkursā "Young Car Mechanic" dalībnieku skaits no Latvijas pēdējo gadu laikā ir četrkāršojies, gan arī no "Inter Cars Latvija" klientiem, kas no mums pērk auto rezerves daļas. Runājot ar auto servisu vadītājiem un īpašniekiem, varam saprast, ka patlaban problēmas ar kvalitatīvu darbaspēku ir ievērojami mazinājušās," papildina Umbraško. Turklāt, lai iegūtu automehāniķa profesiju, ir jāmācās četrus gadus, jāiziet nopietna prakse – tas ir nopietns ieguldījums, pauž "Inter Cars" pārstāvis.