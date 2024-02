ASV un Lielbritānija veikušas jaunus gaisa triecienus hutiešu pozīcijām Jemenā

Hutiešu mērķi atradās 13 dažādās vietās, un pret tiem triecienus vērsa ASV iznīcinātāji F/A-18 no “USS Dwight D. Eisenhower”, kā arī iznīcinātāji no “USS Gravely” un “USS Carney”, kas uzbruka ar “Tomahawk” raķetēm no Sarkanās jūras, aģentūrai Associated Press pavēstīja ASV amatpersonas.