"Suverenā vara" izvēlējusies saraksta līderus Eiropas Parlamenta vēlēšanām

Stepaņenko, Švecova un Dolgopolovs savulaik Saeimā tika ievēlēti no "Saskaņas" saraksta, savukārt Sprūde - no izjukušās "KPV LV", taču pēdējā Saeimas sasaukumā neviens no viņiem neiekļuva. Stepaņenko, Švecova un Sprūde bija aktīvas kovidskeptiķu viļņa politiķes.